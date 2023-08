Termoli saluta Gianluca De Luca: l’ultimo viaggio prima della sepoltura anche al Lido Anna

Questa mattina alle 11 nella chiesa di Sant’Antonio i funerali di Gianluca De Luca, il sub morto a 53 anni dopo una immersione alle Tremiti

In una chiesa Sant’Antonio gremita di gente che non è riuscita a contenere tutte le persone presenti si è tenuto l’ultimo saluto a Gianluca De Luca, titolare insieme al fratello Francesco dello storico Lido Anna di Termoli. Commozione e ancora tanta incredulità per la morte di Gianluca avvenuta alle Isole Tremiti dopo una immersione con amici. C’erano i familiari, i balneatori e i tanti, tantissimi amici. Il feretro è stato accolto all’uscita da un lunghissimo applauso. Dalla chiesa di Sant’Antonio il corteo proprio verso il Lido Anna, sul lungomare nord, per l’estremo saluto a quella che è stata la sua casa.