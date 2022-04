Termoli risponde presente all’appello di Plastic Free

Il prossimo weekend si svolgerà la quarta edizione del Cleanup nazionale con ben 310 appuntamenti sul territorio italiano. Ritrovo domenica alla 10 alla scalinata del Folklore

Superare ogni record per il bene del Pianeta.

Il 9 e il 10 aprile si svolgerà la 4^ edizione del Cleanup Nazionale Plastic Free con ben 310 appuntamenti in tutto il territorio italiano.

L’ultima edizione del 26 settembre 2021 aveva registrato 271 appuntamenti e 243.721 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. Quest’anno l’obiettivo è fissato a 300.000 kg, possibile anche grazie al supporto mediatico di University Network, al supporto di tanti partner e di tutta la community Plastic Free.

Anche la città Termoli, grazie all’organizzazione del referente regionale Maria De Gaetano e del referente provinciale Fabio Canosa, parteciperà con entusiasmo all’iniziativa, con un appuntamento in Corso Emanuele III (Scalinata del Folklore) alle ore 10:00 del giorno 10/04/2022.

Come funziona?

La partecipazione è completamente gratuita, basterà cliccare su questo link plasticfreeonlus.it/eventi/ e aderire gratuitamente.

Una volta registrato cosa devo fare?

Presentarsi all’appuntamento, nel luogo e all’orario stabilito, munito di guanti da giardinaggio o di pinza telescopica. Salva il numero di telefono del referente, potrà essere utile in qualsiasi momento durante l’evento.

Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio.