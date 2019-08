Termoli, riapre corso Umberto I: firmata l’ordinanza

Sarà possibile tornare a transitare nuovamente già da domani

REDAZIONE TERMOLI

Preannunciata in campagna elettorale, anticipata con la ricollocazione delle famose ancore all’ingresso dell’Istituto Nautico, ed infine attuata attraverso l’apposita ordinanza firmata oggi dal sindaco Roberti. Corso Umberto I torna ad essere transitabile. L’ordinanza, che entrerà in vigore presumibilmente domani, dopo l’apposizione della segnaletica orizzontale e verticale prevede: 1. l’apertura al traffico veicolare del tratto di corso Umberto I compreso tra piazza Garibaldi (piazza stazione ferroviaria) e l’incrocio con corso Nazionale; 2. l’istituzione su tale tratto di strada di un sistema di circolazione a senso unico di marcia, con percorrenza da piazza Garibaldi (piazza stazione ferroviaria) verso l’incrocio tra corso Umberto I e corso Nazionale; 3. la limitazione di accesso e circolazione sul tratto viario in argomento ai veicoli pesanti elencati dal Codice della Strada nell’art. 54, comma 1, lettere: b. (autobus), d. (autocarri), e. (trattori stradali), h. (autotreni), i. (autoarticolati), l. (autosnodati), m. (autocaravan), n. (mezzi d’opera); 4. la chiusura al traffico veicolare del segmento stradale in parola, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 di ciascun giorno compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno solare; 5. l’istituzione sul lato destro (numeri civici dispari) di corso Umberto I, di appositi spazi dedicati alla sosta non a pagamento, consentita per 30 minuti.