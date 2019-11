Termoli protagonista della puntata di “Geo” su Rai 3

REDAZIONE TERMOLI

Una splendida “fotografia” di Termoli è quella che viene fuori dalla puntata del 27 novembre di Geo, il programma televisivo di Rai 3. Una troupe della nota trasmissione televisiva è stata in città con Riccardo Barbieri per un servizio su pesce e verdure in inverno nella città adriatica. (Qui il link della puntata). “Termoli è riconosciuta a ragione come uno dei borghi più belli d’Italia. Il mare bagna le rive del promontorio, dove sorge il borgo antico: da qui, i pescatori sono sempre partiti per la pesca quotidiana, come avviene ancora oggi. D’estate ed in inverno. Abbiamo seguito una battuta di pesca in pieno inverno, con un mare forza 6 ed un vento che soffia a 30 nodi. Il pescato finirà poi in un brodetto alla termolese, dentro pentole e tegami scintillanti di rame, creati da uno dei rarissimi artigiani rimasti a fare questo antico mestiere”.