Termoli pronta ad accogliere il Rock Street Food

Prelibatezze culinarie, birra artigianale, musica e tanto divertimento sono gli ingredienti con cui il Rock Street Food, in programma dal 13 al 15 giugno, si prepara a dare il via all’estate termolese.

Sul lungo mare nord 20 truck provenienti da varie regioni d’Italia come Lazio, Emilia Romagna, Campania, Marche, Puglia ed altre, proporranno le loro specialità coinvolgendo i visitatori in un viaggio tra sapori e tradizioni che unisce l’Italia senza confini. La kermesse, ideata e gestita dall’Associazione Culturale e di promozione Sociale “Mercanti in Piazza”, è patrocinata dal Comune di Termoli.

Ci sarà anche un’area dedicata alle attrazioni per bambini con varie tipologie di giostre e attrazioni. Sabato sera a divertire il pubblico ci saranno gli Acid Lake Rock Tribute Band, apprezzatissimi da giovani e meno giovani per la loro capacità di divertire e coinvolgere tutti a ritmo di rock.

I visitatori potranno inoltre visitare un’area dedicata al mercatino dell’artigianato, antiquariato e collezionismo.

“Ringrazio il sindaco Francesco Roberti e l’assessore al Turismo Michele Barile – afferma il presidente dell’associazione, Luigi de Letteriis – per aver accolto la nostra iniziativa. Grazie a loro è stato possibile organizzare un bellissimo evento che richiamerà tanti visitatori e turisti, dando ufficialmente il via alla nuova stagione estiva”.

L’apertura è in programma venerdì 13 maggio alle ore 17.30 con chiusura alle ore 23.30, mentre sabato e domenica l’apertura è alle ore 10.00 con orario continuato fino alle ore 24.00.