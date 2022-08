Termoli, polemica società-tifosi per la solidarietà al Campobasso: salta la presentazione delle maglie

Il presidente Montaquila: “Per me il calcio è sportività e non odio verso un club. Esprimo disappunto e stupore”

Qualche giorno fa i vertici del Termoli Calcio avevano espresso la “solidarietà alla S.S.Cittá di Campobasso e ai suoi tifosi a seguito dell’esclusione dei Lupi dalla Lega Pro”. Il post di ‘vicinanza’ al Campobasso calcio aveva mandato su tutte le furie i tifosi che avevano disapprovato con fermezza quanto scritto dalla società chiedendo anche la rimozione del post.

Dopo le dure contestazioni non è tardata ad arrivare la risposta del presidente Flaviano Montaquila che, nella notte di ieri, ha pubblicato un video sui social per parlare di quanto accaduto: “Per me il calcio è sportività e non odio verso un club, esprimo disappunto e stupore”.

E’ stato, inoltre, lo stesso presidente ad annunciare di aver annullato la presentazione delle maglie del Termoli Calcio che avrebbe dovuto tenersi mercoledì 31 agosto alle 17:30 al Lido Le Dune del Lungomare Nord di Termoli perché, a suo avviso, questo era un evento dal clima di festa rovinato, appunto, da queste polemiche.