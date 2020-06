Termoli perde un personaggio storico, addio al mitico Franchino

La notizia si è appresa subito in città gettando un velo di tristezza in tutti quelli che avevano avuto modo di incrociare il suo cammino. E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Fran Criasia, 73 anni, da tutti conosciuto come Franchino. A darne il triste annuncio sono stati i fratelli Giovanni e Michele, le cognate, i nipoti e i parenti. I funerali saranno celebrati domani, 4 giugno, alle 11 nella chiesa del Monte Carmelo. Un uomo dall’educazione estrema che non faceva mai mancare a nessuno un saluto e una stretta di mano cordiale, diventando, di fatto, quasi una “mascotte” di Termoli. I tanti amici lo consideravano quasi come una sorta di portafortuna. Franchino era diventato un vero personaggio termolese che in tanti avevano ribattezzato simpaticamente “Franchino A ‘Gaggianell”. Gli stessi che oggi ti salutano “Caro Franchino, riposa in pace”.