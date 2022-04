“Termoli per l’Ucraina”, il sindaco di Chorzow: “Grazie per i beni raccolti per noi”

Con una lettera inviata al Sindaco Francesco Roberti nei giorni scorsi, il primo cittadino di Chorzow Andrzej Kotala ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale di Termoli, Padre Enzo Ronzitti, le associazioni di volontariato, i termolesi e tutti coloro che si sono adoperati per la raccolta di beni e generi alimentari che proprio pochi giorni fa sono stati consegnati in Polonia.

Un “Progetto d’amore” così lo ha definito Kotala che ha ringraziato il Sindaco Roberti anche a nome dei cittadini di Tarnopol a cui sono stati inviati parte dei beni recapitati a Chorzow. L’amministrazione comunale di Termoli, unitamente a Padre Enzo, aveva scelto Chorzow per i buoni rapporti mantenuti dal parroco della chiesta di San Pietro e Paolo e per il gemellaggio che da anni lega proprio la città molisana con quella polacca.

Una gara di solidarietà che ha visto in prima linea il Comune di Termoli che si è subito attivato per cercare di contribuire alla causa unitamente a Padre Enzo che ha coordinato la missione umanitaria che qualche giorno prima di Pasqua è arrivata a destinazione.

Un piccolo gesto voluto per aiutare chi oggi ha bisogno di generi di prima necessità e nella speranza che il conflitto tra Russia e Ucraina possa cessare il più presto possibile per restituire pace e serenità a tutte le popolazioni colpite dalla guerra.

In allegato la lettera del Sindaco di Chorzow Andrezej Kotala.