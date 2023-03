“Termoli per Jacovitti”: presentati gli eventi per celebrare il centenario della nascita del fumettista

“Lo ricordiamo sempre con il sigaro in bocca intento nel disegnare personaggi che hanno fatto la storia del fumetto italiano. Il 9 marzo del 1923 nasceva a Termoli Benito Jacovitti, artista dall’estro impareggiabile che, quest’anno, in occasione del centenario della sua nascita, l’amministrazione comunale vuole ricordare con una serie di eventi organizzati in collaborazione con scuole ed associazioni”.

Un momento importante per la città che in questo modo intende dare lustro ad una delle sue maggiori icone. Le iniziative sono state presentate in conferenza stampa dal Sindaco Francesco Roberti, dell’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile e di tutti coloro che hanno fornito un sensibile contributo alla riuscita del cartellone.

Scuole e associazioni, il museo di Arte Contemporanea Macte, gli youtuber Mario Palladino e Nicola Palmieri, la Casa del Libro con Daniela Battista, Don Enzo Ronzitti della parrocchia SS. Pietro e Paolo, Rosanna Scrascia dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “O. Bernacchia”, la docente Carla Di Pardo dell’Istituto Comprensivo “Schweitzer”, Michele Carafa scultore e docente del liceo artistico “Jacovitti” che ha realizzato la statua in bronzo di Jac che si trova lungo Corso Nazionale e Caterina Riva del Macte di Termoli.

“Un cartellone di appuntamenti alquanto nutrito – hanno proseguito gli organizzatori – nel quale spicca un annullo filatelico per ricordare il “papà” di Cocco Bill e Cip. Fumetti che hanno fatto la storia e che ancor oggi vengono ricordati con dovizia di particolari e con il favore degli addetti ai lavori. Ci sarà anche un convegno celebrativo del fumettista termolese, l’intitolazione a Jacovitti del nuovo parchetto del quartiere di SS. Pietro e Paolo, la prima edizione della Fiera del Fumetto, mostre di elaborati al Castello Svevo, murale e tanto altro ancora”.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA:

– 1 Marzo ore 10,30: Presentazione del libro “Tredici favole da raccontare” di Lucia Spezzano a cura dell’Istituto Comprensivo “O. Bernacchia”

– Dal 9 all’11 Marzo: Mostra del concorso “Jacovitti Amo” al Castello Svevo

– 11 marzo ore 16: ex cinema S. Antonio, convegno “100 anni di Jacovitti”. Presentazione del francobollo celebrativo “Centenario della nascita di Benito, Franco Giuseppe Jacovitti”

– 23 maggio ore 10: Due murale “Cocco Bill in vacanza a Termoli” a cura dell’Istituto Comprensivo Schweitzer – sede centrale Via Stati Uniti

– Dal 16 a 18 giugno “Termoli Comics e Games”, prima edizione Fiera del Fumetto per le vie del centro

– 22 settembre ore 11: Intitolazione parco giochi quartiere SS. Pietro e Paolo a benito Jacovitti, Via Tevere

– Dal 7 ottobre al 28 gennaio: mostra “Tutte le follie di Jac!”, museo Macte di arte contemporanea Termoli

– 3 novembre ore 18: presentazione libro “Cento anni di Jacovitti” di Edoardo Colabelli, museo Macte a cura dell’associazione del libro

– 22 novembre ore 18: “Cento tappe di Cocco Bill”, presso l’Istituto Comprensivo Schweitzer aula “Schiavone”