Termoli, Pd e Vota per Te: interpellanza urgente a sostegno alle attività commerciali

«I gruppi consiliari Pd e Vota per Te hanno presentato un’ interpellanza urgente a sostegno delle attività commerciali costrette alla chiusura per l’istituzione della zona rossa a Termoli. L’interpellanza sarà presentata nel consiglio comunale che si terrà il 26 Marzo. I gruppi consiliari chiedono al Sindaco Roberti se lui, come riportato dalla stampa, non fosse a conoscenza del prolungamento della zona rossa. Se è sua intenzione prevedere una forma di sostegno economico alle attività commerciali di Termoli, chiuse nei mesi di Febbraio e Marzo per ordinanza regionale e inserendo un capitolo ad hoc nel prossimo bilancio. Se rientra nelle sue intenzioni sollecitare il Presidente Toma, per individuare una forma di ristoro economico per le attività commerciali. I ristori previsti dal Governo Draghi riguardano solo le attività sospese su provvedimento nazionale di dichiarazione di zona rossa, ad oggi la Regione Molise non ha predisposto alcun provvedimento a sostegno delle attività commerciali costrette alla chiusura dall’otto febbraio, secondo il decreto emanato dal Presidente Toma».

I commercianti, sono la categoria che più è stata colpita dalla crisi in termini economici e hanno il diritto di essere tutelati.