Termoli partner del progetto ‘Biodiversity and tourism strategy to protect cetaceans’

BioTours “Biodiversity and Tourism Strategy to protect cetaceans” è un progetto finanziato dal Programma interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 il cui obiettivo è quello di fornire le migliori pratiche per la gestione dell’ecoturismo nel Mare Adriatico, diventando un punto di riferimento per altri paesi e diventando sfruttabile oltre la sua scadenza. Il principale risultato previsto è la creazione di un modello di turismo Citizen Science, per ampliare le conoscenze scientifiche sulla

conservazione dei delfini e la gestione del turismo, che saranno beneficiate da operatori turistici e operatori giovanili.

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI:

Il progetto BioTours mira a introdurre le migliori pratiche nel turismo transfrontaliero sostenibile, affrontando le nuove sfide della salvaguardia ambientale e marina e preservando il patrimonio naturale dell’area adriatico-ionica. L’obiettivo principale di questo progetto è quello di coinvolgere i giovani in attività turistiche transfrontaliere volte a sensibilizzare sulla conservazione dei cetacei.

I principali risultati attesi sono:

Favorire l’integrazione di adolescenti e giovani con autismo ad alto funzionamento cognitivo nelle attività di ricerca Biotours.Coinvolgere le persone con minori opportunità nelle attività del progetto promuove una migliore integrazione nella vita comunitaria. Saranno organizzati corsi specifici per operatori turistici sulle strategie da utilizzare con le persone affette da autismo.

Creare una nuova offerta turistica, eterogenea ma soprattutto rispettosa dell’ambiente, prevedendo la realizzazione e il miglioramento degli investimenti di citizen science, quali idrofoni, macchine fotografiche e tag satellitari che serviranno anche a diffondere la conoscenza della bellezza e fragilità della biodiversità marina.

AZIONI PILOTA:

Le azioni pilota previste dal progetto sono le seguenti:

• Elaborazione di un catalogo web progetto “ Biotours” e diffusione sui canali social media;

• Apertura di un centro cetacei;

• Organizzazione di campi giovanili per lo studio dei cetacei;

• Sviluppo di un modello di turismo sostenibile.

PARTNER:

I sei partner coinvolti nel progetto sono:

Associazione “Jonian Dolphin Conservation” di Taranto (Puglia- IT) – (Partner capofila del progetto);

Agjencia Kombëtare e Turizmit – National Tourism Agency (ALBANIA);

Comune di Termoli- Social Policy Department – Europe Office (Termoli – IT):

Innovation and Entrepreneurship Centre Tehnopolis (CRNA GORA – MONTENEGRO);

Cooperativa Dalla Luna Onlus ( Bari – IT);

University of Montenegro – Institute for marine biology (CRNA GORA – MONTENEGRO)

Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea attraverso lo strumento di Assistenza Pre-Adesione (IPAII).