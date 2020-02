Termoli ostaggio di una tempesta di vento (VIDEO e FOTO)

REDAZIONE TERMOLI

Una intensa tempesta di vento ha tenuto in ostaggio Termoli con raffiche oltre i 60 nodi. Nonostante il basso Molise sia abituato “per natura” alle raffiche di vento impetuose, quelle delle ultime ore hanno fatto salire il livello di allerta. Come previsto dagli esperti meteo il vento è calato nel pomeriggio di oggi, 6 febbraio, rimanendo sui 20 nodi, circa 35 km/h. Quel che rimane adesso sono i danni causati da questa impetuosa ondata di maltempo. Alberi e rami abbattuti, palme pericolanti, cornicioni staccati, sabbia sulle strade e cestini dell’immondizia completamente divelti. Sia in centro che in periferia a Termoli il forte vento ha causato disagi anche alle private abitazioni.