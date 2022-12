Termoli onora San Basso: messa in Cattedrale e omaggio al monumento ‘Gente di mare’

La Santa Messa in onore di San Basso è stata officiata questa mattina, 5 dicembre 2022, da Monsignor Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino. C’erano il Sindaco Francesco Roberti, il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano, ed altri amministratori comunali unitamente ai rappresentanti delle forze dell’ordine, della marineria termolese, il comandante della Capitaneria di Porto Sergio Mostacci e tanti cittadini devoti che non hanno voluto perdere la classica e tradizionale funzione religiosa delle ore 7 in onore del Santo Patrono.

Quest’anno, per poter presenziare alla Santa Messa di San Basso, i pescherecci sono rientrati in porto e i pescatori hanno raggiunto la Cattedrale. A fine funzione la processione fino al porto davanti al monumento intitolato alla Gente di Mare con la lettura dell’omonima poesia. Poi di nuovo tutti in mare aperto per riprendere la battuta di pesca interrotta solamente per rendere omaggio al Santo Patrono della città di Termoli.