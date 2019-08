E’ il giorno della festa a Termoli. Tutta la città si ferma in onore del Santo Patrono, San Basso. Dalle 8 di questa mattina il popolo dei fedeli si è radunato presso la cattedrale per la tradizionale messa presieduta dall’arcivescovo emerico di Lecce Domenico D’Ambrosio. Successivamente, dalle 9, è prevista poi la tradizionale processione a mare. Tutto pronto sul peschereccio Luigi Padre, estratto a sorte per portare a bordo la statua di San Basso.

