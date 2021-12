Termoli omaggia San Basso e il vescovo annuncia la Casa dell’Accoglienza

Le celebrazioni nell’ambito della festività invernale del patrono di Termoli. Al Mercato Ittico la colazione dei pescatori con il pappone

L’omaggio alla Gente di Mare che ha perso la vita in Adriatico, la messa per i pescatori al mercato ittico e le celebrazioni presso la cattedrale al Borgo Vecchio.

Si sono rinnovate questa mattina, 5 dicembre, le celebrazioni nell’ambito del San Basso di inverno, la ricorrenza per il patrono di Termoli.

L’annuncio del Vescovo De Luca: a Termoli la casa dell’accoglienza

La chicca della giornata è stato l’annuncio del vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, della nascita a Termoli della casa dell’accoglienza per disabili, con terreno e copertura che in gran parte è stata donata da un fedele della chiesa.

Si tratta di una notizia sicuramente importante per Termoli che arriva nell’ambito di una delle manifestazioni più sentite e importanti di tutta la città bassomolisana.

Dopo la santa messa in Cattedrale si è tenuta la processione fino al porto per portare la corona al Monumento alla Gente di Mare per la benedizione da parte del vescovo De Luca e la recita della Preghiera del Marinaio.

La colazione dei marinai con il pappone

Successivamente le associazioni San Basso 7.0, Armatori Pesca Molise e Federcopesca Molise hanno organizzato la colazione del marinaio nell’atrio del mercato ittico a base di cappone, il classico cibo dei marinai termolesi. (Foto in gallery e in home page Nicola Mastrogiovanni)