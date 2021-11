Termoli omaggia i suoi caduti affinché la memoria serva ad evitare nuove guerre

Il ricordo di chi ha perso la vita nelle guerre mondiali e un monito affinché questo non accada più. Anche Termoli ha celebrato il 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate e ha ricordato i suoi caduti attraverso una sobria cerimonia che si è tenuta in piazza Monumento dove il sindaco e l’amministrazione comunale hanno deposto una corona di alloro al ricordo dei caduti di tutte le guerre. Come ogni anno il ricordo è sempre vivo per una manifestazione che era stata sospesa e resa in forma estremamente privata solo all’inizio della pandemia.

