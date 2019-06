REDAZIONE TERMOLI

«Termoli non è una priorità per il governo nazionale e regionale». E’ così che il commissario del circolo Pd di Termoli, Maria Chimisso, commenta la chiusura del punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli. «Avevamo già sollevato il dubbio che vi fosse un disegno politico preciso di chiusura dell’ospedale di Termoli. Ricordiamo che più e più volte la nostra Amministrazione aveva accusato il governo regionale e i 5 Stelle di aver programmato la chiusura del punto nascite del San Timoteo. Il decreto di chiusura del punto nascite che non esiste all’ora di pranzo e si materializza all’ora di cena conferma dubbi e sospetti e induce a non sperare nulla di buono per la nostra città e il suo territorio. Le responsabilità politiche ci sono e hanno nome e cognome: sono del governo nazionale gialloverde e della Destra regionale. È evidente che per Lega e 5 stelle il Molise non è una priorità e che la chiusura dei reparti in ospedale è un “antipasto” del regionalismo differenziato tanto caro alla Lega e solo a parole osteggiato dai 5 Stelle. La politica del governo Toma è esatta espressione della sua maggioranza: slabbrata e incoerente, priva di una visione programmatica e propositiva e con una chiara predilezione per il Molise centrale e occidentale. Né si possono considerare indenni da responsabilità gravissime i grillini regionali e locali e non solo perché è loro il Ministro Giulia Grillo (“nomen omen”?), che ha nominato il commissario Giustini, quello che ha decretato la chiusura della pediatria e del punto nascite. Anzi, lascia ancora di più l’amaro in bocca “il tour della sanità” che gli esponenti regionali dei 5 Stelle avevano trionfalmente condotto nel giugno 2018 nei reparti degli ospedali regionali, con corredo di claque e fotografi. La verità è che lo sapevano, lo sapevano eccome i 5 stelle e la Destra. Lo dimostra l’uso strumentale della propaganda “No tunnel” usata come arma di distrazione di massa nelle amministrative 2019 e nell’elezione del sindaco di Termoli. Lo sapeva Nick Di Michele che nella sua campagna si è ben guardato dal concentrarsi sulla questione della sanità locale. Lo sapeva benissimo Roberti quando, la sera della chiusura della campagna elettorale, ha tirato per il collo un imbarazzo (e stizzito) Toma, invitandolo a non lasciarlo solo. Lo sapevano e hanno aspettato il dopo elezioni per consegnare a Termoli e al Basso Molise questa polpetta avvelenata. Hanno mentito, ai cittadini, ai malati, ai più deboli, ai giovani, hanno cantato vittoria sulla pelle dei Termolesi. Intanto Irpef e Irap sono aumentate per finanziare servizi di cui non ci possiamo giovare.

La pantomima dell’incontro a porte chiuse di ieri sera nella sala consigliare del comune di Termoli, tra una delegazione di sindaci dei Basso Molise e il commissario alla sanità, calato da Roma per dirci ciò che non possiamo essere, e profumatamente pagato per questo, aggiunge ulteriore amarezza allo sconforto. Però sbaglia di grosso chi pensa che staremo fermi a guardare la débâcle della Sanità di Termoli e del Basso Molise. Non molleremo e ci opporremo, con tutte le nostre energie, forti dell’intelligenza, dell’attenzione e della cura che abbiamo sempre dimostrato per il nostro territorio».