“Termoli non abbocca”, il M5S contesta Salvini: «Sai solo mangiare e bere»

“Termoli non abbocca. Sai solo mangiare e bere”. Striscioni e contestazioni da parte degli attivisti del MoVimento 5Stelle di Termoli a Matteo Salvini nel corso del “caffè” con annessi selfie senza mascherina che si sono verificati al porticciolo turistico. La venuta del leader della Lega a Termoli è stata accolta nel segno della contestazione dagli esponenti pentastellati che, in un video pubblicato sulla pagina Facebook del MoVimento ha voluto lanciare delle domande e delle provocazioni al leader della Lega. «Dove sono finiti i 49milioni di euro visto che anche Maroni ha detto di chiederlo a te ed è chiaro che tu lo sai? Perché in Europa tu e la Meloni avete votato contro la risoluzione che condanna ogni forma di razzismo, di odio e di violenza? Perché nel pieno della pandemia hai chiesto di riaprire tutto e poi di richiudere e poi di riaprire? Perché pensi a farti i selfie senza mascherina e mentre Zaia parlava di bambini morti tu ti ingozzavi di ciliegie? E infine vorremmo che ci spiegassi perché vuoi che insegnanti, medici ed infermieri del Nord guadagnino di più rispetto a quelli del sud perché sinceramente non lo capiamo!».