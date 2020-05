Termoli, niente assembramenti ma al caffè non si rinuncia

È partita anche a Termoli la fase 2 dell’emergenza Covid 19. Una partenza col freno a mano tirato tanti i controlli sia da parte della Polizia Locale che dei Carabinieri e delle altre forze dell’ordine ma nessun assembramento per strada. I termolesi si sono distinti per l’essere “civili” e hanno optato per una passeggiata e un po’ di attività motoria rispettando il distanziamento sociale. Solo un bar in centro però ha deciso di riaprire i battenti con la sola modalità di asporto, quella consentita dalla legge. Gli altri hanno preferito restare chiusi. Al caffè, però, non si è potuto rinunciare e così, pure se con file ordinate e distanziate, i termolesi hanno preso la propria tazzina da asporto e l’hanno consumata all’aperto e lontano dall’attività commerciale come da disposizioni di Conte.