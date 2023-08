Termoli nella ‘rotta del mare’ di BlueTour con lo skipper scrittore Giacon

Termoli nella ‘rotta del mare’ di BlueTour per dare impulso al turismo nautico con l’incontro, al porto di Termoli, tra l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise e lo skipper scrittore Giacon che ha lasciato le coste del Tirreno per chiudere in bellezza questo entusiasmante viaggio alla scoperta del patrimonio blu italiano, rivolgendo un saluto all’Adriatico, sostando proprio nella cittadina adriatica. L’imbarcazione protagonista del lungo tour che ha veleggiato lungo le coste del Mar Tirreno, ha fatto sosta in alcuni dei porti più belli della costa tirrenica partendo a giugno da Lerici in Liguria, per arrivare a Termoli e chiudere questa esperienza salutando il Mar Adriatico, in una sorta di passaggio di testimone tra i due mari, uniti dalla grande casa del Mediterraneo. Presenti per l’evento il Comandante del Porto Sergio Mostacci, lo chef Sprocatti del ristorante Pesce Nostrum, diversi operatori del comparto. La Fonderia Marinelli ha voluto donare una campana dedicata alla scoperta d’America allo skipper mentre l’artista termolese Fredy Luciani ha omaggiato Giacon e il Comandante del porto Mostacci con un dipinto dedicato al mare. Per lo Skipper: ”Fondamentale la tutela del mare, risorsa importante per la nostra vita e oggi minacciata dai cambiamenti climatici e dall’inquinamento. C’è necessità di un impegno di tutti”.

Foto Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise