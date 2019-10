REDAZIONE TERMOLI

C’è anche Termoli nella “Propaganda Top”, la social top-ten del 25 ottobre in onda su Propaganda Live, il programma televisivo di LA7 condotto da Diego “Zoro” Bianchi. Al quinto posto della classifica che mostra in dieci punti il meglio e il peggio della settimana sui social c’è il twitter di Riccardo Faraoni che sotto l’hashtag #canzonisbagliate scrive: “Negli anni ’80 a Termoli si divertivano a sentire nella canzone “We are family” (Sister Sledge) le parole “Qui a Termoli”.