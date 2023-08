Termoli, nasce l’Asd “Star Rugby”: nello staff anche Dario Pallotta, storico capitano dell’Avezzano

Si è costituita a Termoli la formazione sportiva “Star Rugby”, fondata il 10 agosto scorso dal presidente Giovanni Pellilli. Si tratta di un’associazione sportiva dilettantistica con lo scopo di avvicinare i giovani allo sport partendo dalla formazione dei più piccoli.

Il progetto si avvarrà della collaborazione, nel coordinamento dell’area tecnica, di Dario Pallotta, storico capitano dell’Avezzano rugby, formazione militante nel campionato di serie A, con un trascorso in super 10 con la maglia dell’Aquila Rugby e presenze in nazionale di rugby Seven.

IN ALTO, DARIO PALLOTTA IN AZIONE (FOTO PAGINA FACEBOOK DARIO PALLOTTA)