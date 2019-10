Termoli Musica, si riparte: giovani protagonisti dei concerti

Presentata la stagione 2019/2020 della manifestazione organizzata dall’associazione Onde Sonore

Una sessione autunnale e una invernale. Su tutto una grande attenzione nei confronti del mondo dei giovani musicisti che sarà protagonista nel corso di tutte le manifestazioni. E’ stata presentata presso il Comune di Termoli la quindicesima stagione di Termoli Musica la manifestazione organizzata dall’associazione Onde Serene grazie alla collaborazione di diversi enti ed associazioni e, quest’anno, anche il rinnovato appoggio del Comune di Termoli dopo che nelle ultime due stagioni l’apporto dell’amministrazione comunale era venuto meno. Gli eventi sono stati presentati dal direttore artistico della manifestazione, Giuseppe Nese, assieme all’assessore comunale di Termoli, Michele Barile. Si parte il 27 ottobre con il concerto “Dal classico all’opera” del trio composto da Sacha De Ritis, Patrick De Ritis e Michela De Amicis. Si prosegue il 10 novembre con il “Violino in Europa” e il 24 novembre con i “Grandi Virtuosi”. Spazio anche ai concerti prima di Natale: il 22 dicembre Piano Jazz con Ben Rosenblum e il 29 dicembre l’Orchestra Nuova Tartini vincitori del primo premio assoluta sezione orchestra da camera e vincitori del premio assoluto sezione musica da camera. La sessione invernale, invece, prevede l’esibizione del vincitore del primo premio assoluto sezione archi del concorso internazionale “Prodigi della musica per 4° stagioni” di Termoli 2018. Il 19 gennaio il meglio del pop americano ed altri… evergreen dal grammofono al grande schermo con The Palm Court Quartet. Il 15 febbraio spazio al vincitore del premio assoluto sezione fiati e categoria B del concorso interregionale “Prodigi della musica per quattro stagioni” di Termoli. Si chiude il primo marzo con “4 mani all’opera”, Duo Aurelio e Paolo Pollice.