Termoli Musica 23, successo per il Monesis Duo alla XIX edizione

Composto da Giorgia Grutta al sax soprano e Giuseppe Mazzara alla fisarmonica, questo particolare duo ha dato vita a uno spettacolo di ampio respiro, intraprendendo un percorso attraverso generi differenti, offrendone di volta in volta una lettura incentrata sulla comprensione e l’espressione delle peculiarità che ciascun brano suggerisce.

Un binomio perfetto e collaudatissimo, quello tra questi due artisti, che conferma ancora una volta come il sax soprano e la fisarmonica siano compatibili e versatili in qualunque contesto musicale. E la scelta del repertorio è stata intrigante quanto affascinante, passando dal classico J.S. Bach con la Sonata in G minor per oboe e il Concerto in D minor di A. Marcello a brani quali Les Folies D’Espagne di J.B Lully, arrangiato dallo stesso Mazzara, a Trame di A. Ferrante fino alle risonanze spagnole di A. Piazzolla con Oblivion, la Suite Porteña di S. Zalambani e i brani di G. Hermosa come Anantango.

Si può dire senza dubbio che questo duo si mostra pieno di energia e complicità, fatta di sguardi e accenni fisici: Mazzara con la sua fisarmonica, che abbraccia e di cui accarezza i tasti con studiata maestria; Grutta, invece, a ogni fiato sa dare il sussulto necessario a rendere il suono qualcosa di unico. Si avverte l’intesa che li lega mentre suonano, trasportando chi ascolta in una dimensione altra, che fa chiedere di continuare a perdersi tra quelle note. Tanto da meritarsi un lungo, caloroso applauso del pubblico.