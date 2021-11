Termoli Musica ’21, successo per il quartetto d’eccezione. Appuntamento al 14 novembre

Il classico ha incontrato il jazz, durante l’esibizione del quartetto composto da Claudio Piastra (chitarra), Simone Pagani (pianoforte), Matteo Zabadneh (contrabbasso), Marco Tolotti (batteria) il 7 novembre al S. Antonio di Termoli.

Un concerto straordinario con un repertorio elegante, raffinato e di difficile esecuzione, con brani di Piazzolla, Morricone, Desmond e Bolling. Gli artisti, in grande simbiosi, hanno incantato il pubblico numeroso e caloroso di Termoli Musica ’21.

Il prossimo appuntamento in calendario è il 14 novembre al S. Antonio di Termoli con La trilogia popolare di Giuseppe Verdi – Onore, amore e vendetta! del duo pianistico composto da Aurelio e Paolo Pollice. Aurelio e Paolo Pollice svolgono un’intensa attività concertistica che li ha portati nelle più importanti città italiane e all’estero, in numerosi concerti per pianoforte a quattro mani, due pianoforti e orchestra, insieme a celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca; hanno inotre registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio tre, Radio Clasica e Radio Nacional de Espana. Ospite di prestigiosi festivals internazionali, il Duo ha, tra l’altro, presentat

I biglietti sono disponibili al botteghino, online sul sito www.diyticket.it e presso tutti i centri Sisal.