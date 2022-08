Termoli Musica 2022, si inizia in bellezza con il concerto di Davide Mariano

La stagione concertistica di Termoli Musica 2022 è iniziata in bellezza con il concerto d’organo di Davide Mariano, esibitosi domenica 28 agosto al Duomo di Termoli.

Il repertorio presentato era costituito da brani di J. S. Bach, prolifico compositore di musica liturgica e inoltre incredibile arrangiatore, che si è dilettato nel trascrivere per strumenti a tastiera i concerti orchestrali dei Maestri italiani più famosi del tempo: opere concepite originariamente per strumenti di diverso tipo, che il grande Bach ha saputo magistralmente trasportare per uno strumento affascinante e complesso come l’organo.

Davide Mariano – artista molisano che da anni si esibisce come solista nelle sale da concerto e chiese più prestigiose d’Europa, America e Giappone ed è stato premiato in diversi concorsi organistici internazionali – è stato impeccabile e coinvolgente, riscuotendo un successo straordinario.

Il pubblico numeroso ha ascoltato con interesse il concerto nella splendida cornice di Santa Maria della Purificazione, e ha omaggiato l’artista con applausi infiniti.