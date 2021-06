Termoli, monopattini elettrici: avviato il servizio di bikeboom

Da ieri a Termoli sono operativi i monopattini elettrici della società BikeBoom. All’inaugurazione hanno presenziato gli assessori Michele Barile e Giuseppe Mottola. Sei le postazioni per noleggiare i monopattini tra il centro, il lungomare nord Cristoforo Colombo e il lungomare sud di Rio Vivo. Basta scaricare l’app di BikeBoom e pagare tramite qr code con una carta di credito o una prepagata al momento del nolo del monopattino. I mezzi elettrici che consentiranno di viaggiare tranquillamente per le vie del centro alla velocità consentita. I monopattini di BikeBoom, infatti, in alcune zone quali Borgo Vecchio, Corso Nazionale e Piazza Vittorio Veneto rallenteranno in automatico a 6 km/h la velocità per non creare disagi ai pedoni.

DURATA DEL SERVIZIO

Nel comune di Termoli, il servizio BikeBoom sarà offerto per 365 giorni all’anno, 7 giorni su 7, h 24 con supporto telefonico h 24 al numero 3299776207 e tramite e-mail support@bikeboom.it e chat direttamente dall’app “BikeBoom”. Assistenza con nostro operatore sul territorio entro 24 h dalla segnalazione per rimozione monopattini, problemi tecnici e assistenza all’utente.

Step per il funzionamento dell’APP “BikeBoom” per il cliente.