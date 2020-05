Termoli, memoria di Santa Rita da Cascia alla parrocchia di Gesù Crocifisso

Con fede e devozione la comunità parrocchiale di Gesù Crocifisso di Termoli si prepara per condividere la memoria di Santa Rita da Cascia. Venerdì 22 maggio 2020, alle 18.15, il parroco don Elio Moretti e don Sergio Carafa presiederanno il Santo Rosario con la supplica a Santa Rita. Seguiranno la Santa Messa e la tradizionale benedizione delle rose e delle automobili. Le funzioni religiose si svolgeranno all’esterno con preghiera di munirsi di sediolina pieghevole. Un momento per affidare l’esistenza personale, familiare e comunitaria alla protezione di Santa Rita: “O Dio onnipotente ed eterno, che in Santa Rita da Cascia ci hai voluto dare un luminoso esempio di unione a te nella preghiera e di servizio e amore ai fratelli, fa che, superando per sua intercessione il nostro egoismo e la pigrizia, possiamo imitarla per sperimentare nella prova il tuo amore misericordioso e la sua fraterna protezione. Amen. Santa Rita, scampo nei pericoli, prega per noi”.