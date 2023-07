Termoli Media Arts non finisce di stupire

“Il lavoro realizzato per il Castello Svevo di Termoli è di Michele Pusceddu già vincitore di Imapp Bucharest 2019, la più grande e prestigiosa competizione di video mapping al mondo”.

Se chiudiamo gli occhi ci vengono in mente ancora le visioni oniriche della scorsa edizione elaborate dalla Dark Light Studio con l’opera Sacred Geometry per le proiezioni immersive sulla facciata del Duomo di Termoli. Immagini, molte delle quali nello specifico, pur rispettando il progetto creativo portato in varie città del mondo, portava con se, durante la narrazione audiovisiva, alcune citazioni colte: come la fusione dell’uomo vitruviano con un’icona simile a quella cristologica, insieme ad elementi della città costiera come le onde del mare ed il pesce.

La struttura narrativa del video mapping di quest’anno, decisamente diverso, come diversa è la struttura architettonica, ci porta su un’altra dimensione. I lavori di Pusceddu si caratterizzano per l’ambientazione post-human ed iper-futuristica. L’opera Evocation realizzata per il Castello Svevo di Termoli verrà presentata venerdì 14 luglio a partire dalle ore 21.00. L’intervento rappresenta l’azione principale del programma del Termoli Media Arts Festival 2023. Del quale, oltre ad offrire uno spettacolo di luci e suoni proiettati sulla facciata del Castello, precisamente quella che dà verso il mare, quest’anno interviene anche in alcune aree interne della struttura architettonica. In alcune zone interne fruibili del castello, sarà possibile venire intercettati dai micro sensori collocati dall’artista Matteo Fiocchetti per l’installazione multisensoriale Modular Candles Creating An Organic Atmosphere. Antonio Isaac, artista messicano che rende possibile l’argomentazione sulla ricerca internazionale nel campo delle tecnologie applicate alle arti contemporanee, presenta Stochastic Mind Procedural Digital Art Intervened with Augmented Reality, la serie di quadri che interagiscono con l’uomo attraverso il sistema della realtà aumentata. Il contesto sarà arricchito da live performance A/V con i visual di Matteo Fiocchetti + Radu ed i suoni di artisti musicali del territorio, come ad esempio il collettivo Wave di Termoli. Il Termoli Media Arts Festival è un progetto promosso dal Comune di Termoli nell’ambito dell’Estate Termolese che racconta le produzioni della cultura contemporanea caratterizzate dalla forte interazione tra il processo creativo e la mediazione con la tecnologia. Un progetto che pone quindi l’attenzione nelle innovazioni del mercato delle imprese creative e culturali. Un format che si pone il duplice obiettivo di aggiungere un tassello nell’offerta del turismo regionale e lavorare su strategie di odience development in relazione ai beni culturali. Il programma di quest’anno: 3 serate di proiezioni fruibili sia da Largo Piè di Castello che dai punti panoramici del lungomare di Termoli. Info e contatti: www.termolimediaarts.net . Ideazione e direzione Luca Basilico.