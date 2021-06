Termoli: Maria e Vittorio Socci festeggiano 50 anni di matrimonio! (LE FOTO)

13 giugno 1971 – 13 giugno 2021

Tanti cari auguri a Maria e Vittorio Socci per il loro 50° anniversario di Matrimonio! Ieri come oggi Innamorati e Felici, pronti a rinnovare il rito religioso per festeggiare le nozze d’oro e continuare a promettersi amore e fedeltà, in attesa del prossimo traguardo delle nozze di diamante. Cinquanta anni insieme sembrano tanti ma dai vostri sorrisi sembra che il tempo si sia fermato. Siete sempre quei due ragazzi che si sono scelti anni fa, una coppia affiata che insieme ha affrontato qualche difficoltà e che ha condiviso la gioia di avere tre figli e quattro splendidi nipoti, un esempio per tutti noi! Cari Maria e Vittorio, Buon 50° Anniversario di Matrimonio dalla vostra famiglia e dai vostri cari amici!

A Maria e Antonio auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise