Termoli, lunedì riaprono le scuole elementari

Si comunica che, vista l’Ordinanza del Sindaco di Termoli n. 4 del 09/01/2021, le attività didattiche per le Scuole Primarie del Comune di Termoli riprenderanno in presenza il giorno 11/01/2021. Per la sicurezza di tutti e il contenimento del contagio da COVID-19, si ricorda che tutti i genitori degli alunni sono tenuti a comunicare tempestivamente al proprio Istituto Scolastico le situazioni relative all’emergenza COVID-19 che possono riguardare i propri figli (presenza di sintomi influenzali o febbre, casi sospetti in famiglia, contatti stretti con persone positive al virus, quarantene, isolamento fiduciario, tampone positivo, ecc…). Gli alunni per cui possa esserci anche solo un sospetto di contagio non possono recarsi a scuola prima di aver consultato il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari.