Termoli-Lesina, passi avanti nella realizzazione del raddoppio

Passi in avanti nella realizzazione del raddoppio della Termoli – Lesina, unico tratto ancora a binario unico della Direttrice Adriatica Bologna – Lecce. E’ stato infatti pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del primo lotto funzionale Ripalta – Lesina, per un importo a base d’asta di circa 70 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle offerte è previsto per il 18 gennaio 2019. La gara sarà gestita da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Il raddoppio fra Ripalta e Lesina avverrà parte in variante (3 chilometri) e parte in affiancamento alla linea esistente (4 chilometri). Fra gli interventi anche la realizzazione di un sottopasso carrabile e la soppressione di un passaggio a livello. La conclusione dei lavori è prevista nel 2022.

La pubblicazione del bando di gara per il secondo lotto funzionale Termoli – Ripalta, il cui valore complessivo è di circa 430 milioni di euro, attualmente in fase di progettazione definitiva, è prevista nel secondo semestre del prossimo anno.

Il raddoppio tra Termoli e Lesina garantirà maggiore capacità e regolarità per i treni in viaggio. Tali vantaggi, uniti alla riduzione dei tempi di percorrenza previsti grazie agli interventi di velocizzazione in corso sulla linea Adriatica, apporteranno significativi benefici in termini di qualità del viaggio.