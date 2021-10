Termoli, laurea in Filosofia per Francesca Ricciardi: 110 e lode

Un percorso di studi affascinante, impegnativo e aperto al confronto per condividere conoscenze, contributi di riflessione e una formazione continua in un contesto di cultura e saperi. Francesca Ricciardi ha conseguito brillantemente, con una votazione di 110 e lode, la laurea triennale in Filosofia all’Università di Padova. Ha discusso un’apprezzata tesi dal titolo “La violenza del volto in E. Levinas”, relatrice ch.ma prof.ssa Laura Sanò. Alla dottoressa congratulazioni dai genitori Aurelia e Danilo, dal fratellino Paolo, dai nonni, dagli zii, dai parenti e da tutti gli amici. Il percorso continua con rinnovato impegno ed entusiasmo. Ad maiora!