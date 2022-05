Termoli, la scuola dell’Infanzia “Bim Bum Bam” in visita dai Vigili del Fuoco

Gli incontri puntano ad avvicinare e sensibilizzare i più piccini al problema della sicurezza nei luoghi di lavoro

Stamane, presso il distaccamento provinciale VVF di Termoli, si è tenuto un incontro con alunni (ed i relativi accompagnatori) provenienti dalla scuola dell’infanzia “BIM BUM BAM” sita nel medesimo comune; il tutto si è svolto nell’ambito del piano delle “visite guidate” all’interno delle strutture VF dove personale in servizio ed in quiescenza, organizza simpatici incontri volti ad avvicinare/sensibilizzare i più piccini al problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La curiosità dei più piccoli è alimentata dalla visione di materiali multimediali nonché successive rappresentazioni delle specifiche attrezzature in uso dal personale operativo, nelle situazioni di pericolo. Entusiasmanti i risultati che in questi incontri si manifestano nei bambini, ai quali resta il “divertente” ricordo di quei piccoli comportamenti adottabili in talune circostanze di rischio.