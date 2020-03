Termoli, la Fiat chiude..(per un giorno): operazione “sanificazione”

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi (16 marzo) un incontro tra la direzione dello stabilimento di Termoli e il comitato esecutivo RLS. «Come sindacato abbiamo chiesto il massimo rispetto del Protocollo firmato il 14 marzo 2020 tra governo e parti sociali. La Direzione ha dichiarato che sta applicando tutte le misure previste dallo stesso. Su richiesta di cui alleghiamo foto, abbiamo richiesto all’azienda un ulteriore sospensione dell’attività lavorativa per permettere un ulteriore sanificazione degli ambienti. L’azienda ha fatto presente che fermerà la produzione nell’area T4 sul primo e secondo turno di domani 17 marzo 2020. (Restano confermate le chiusure nelle altre aree come da precedente comunicazione.) Abbiamo espresso i nostri timori legati al fatto che sarà molto difficile tenere la distanza raccomandata dal decreto non solo sulle linee, ma nelle fasi di entrata e uscita; inoltre per molti lavoratori che sono costretti a prendere i mezzi pubblici sarà difficile anche compiere il tragitto in sicurezza. A proposito di trasporto pubblico, abbiamo trasmesso agli enti competenti regionali una missiva alfine del rispetto rigoroso del protocollo in merito ai lavoratori pendolari.



Infine già da domani inizieranno verifiche in concreto in stabilimento e chiederemo anche l’intervento degli organi ispettivi esterni nel caso in cui non venisse rispettato integralmente il protocollo governativo.

Anche in ragione di ciò e di tutte le problematiche poste dall’emergenza, in ogni caso , abbiamo richiesto la cassa integrazione definita dal Decreto appena uscito in modo tale da coprire tutte le chiusure effettuate in questo periodo emergenziale. Fim-Uilm-Ugl-Fismic».