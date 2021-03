Termoli, la denuncia dei 5 Stelle: «Spostamenti vietati ma cittadini invitati a uscire per tamponi di controllo»

«La situazione della Sanità in Molise è nota. La presenza di medici dell’esercito e di un ospedale da campo dinanzi al nosocomio di Termoli – si legge in una nota a firma del Movimento 5 Stelle di Termoli – sono elementi sintomatici delle criticità che il popolo molisano sta vivendo. Vietati gli spostamenti ma per eseguire i tamponi di controllo dopo l’accertamento della positività, i cittadini sono invitati a recarsi presso gli ambulatori ASReM in via Del Molinello e quindi ad uscire dalle proprie abitazioni (senza sapere se sono ancora positivi) . Questa la segnalazione pervenutaci da diversi cittadini corredata da foto in cui si nota una fila nell’ospedale vecchio per fare i tamponi, fila di cui però non è dato sapere se costituita da utenti tutti già riscontrati positivi oppure anche da cittadini che devono verificare per la prima volta l’eventuale positività. Per fare luce sulla vicenda e dare una risposta ai cittadini abbiamo interpellato gli organi competenti dai quali attendiamo di essere notiziati sulla procedura di screening in atto presso l’ospedale di Termoli in quanto è verosimile che se in una stessa fila ci sono soggetti già positivi e soggetti di cui accertare la positività il rischio di contagio è più elevato; di conoscere i protocolli e le procedure utilizzate per eseguire i tamponi ; di essere messi al corrente sull’utilizzo delle USCA per i tamponi a domicilio. Siamo in zona rossa. Se vogliamo uscire da questo incubo, dobbiamo impedire al virus di diffondersi. Non abbiamo margini di errore».