Termoli-Isole Tremiti: prove tecniche di attracco per la Santa Lucia

Prove di ormeggio alle Isole Tremiti per la motonave Hsc Santa Lucia. Questa mattina, giovedì 10 febbraio, l’imbarcazione ha effettuato una serie di manovre nel porticciolo turistico di San Domino.

La Capitaneria di Porto di Termoli aveva diramato un’ordinanza nella giornata di ieri per evitare l’ormeggio di altre imbarcazioni durante le prove tecniche di oggi. Il natante Santa Lucia sostituirà a primavera prossima, così come già anticipato qualche giorno fa (Qui l’articolo) la motonave merci e passeggeri “Isola di Capraia” per il collegamento giornaliero dei passeggeri tra il porto di Termoli e le Diomedee.