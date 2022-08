Termoli, interventi chirurgici bloccati ma non i turni aggiuntivi retribuiti

Garantite solo le urgenze. Con il provvedimento dirigenziale dello scorso 8 agosto, l’Arem ha liquidato in 12.180 euro le prestazioni di 6 dirigenti medici relative al mese di maggio scorso

A Termoli gli interventi chirurgici sono bloccati da mesi. Sono garantite solo le urgenze indifferibili, cioè quelle in cui è a rischio la vita del paziente. Il motivo? La mancanza di anestesisti per cui non si riesce coprire i turni. Eppure, di notte deve esserci sempre uno di loro in servizio pur non avendo praticamente nulla da fare.

Il problema è che, in realtà, di giorno rimane uno in rianimazione e un altro in sala per le urgenze. In questo modo, figurano turni aggiuntivi con l’aumento delle retribuzioni e, quindi, dei costi per l’Asrem senza praticamente produrre nulla in termini di servizio e rendendo, invece, ancor più complicato organizzare gli interventi chirurgici.

A fronte di tutto questo, con il provvedimento dirigenziale numero 373 dell’8 agosto scorso, l’Asrem ha liquidato in 12.180 euro, relativamente al mese di maggio 2022, le prestazioni aggiuntive di 6 dirigenti medici Uosvd (Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale) Anestesia e Rianimazione del Punto Ospedaliero di Termoli.