Termoli, interventi chirurgici a singhiozzo ma non i turni aggiuntivi retribuiti

Garantite solo le urgenze. Con il provvedimento dirigenziale dello scorso 8 agosto, l’Arem ha liquidato in 12.180 euro le prestazioni di 6 dirigenti medici relative al mese di maggio scorso

A Termoli gli interventi chirurgici sono bloccati da mesi. Sono garantite solo le urgenze indifferibili, cioè quelle in cui è a rischio la vita del paziente. “Mancano gli anestesisti e dicono – si legge nella segnalazione di un nostro lettore – che non riescono a coprire i turni perché di notte deve esserci sempre uno di loro in servizio, pur non avendo praticamente nulla da fare. Il problema è che di giorno di fatto rimane uno in rianimazione e uno in sala per le urgenze. Questo meccanismo – si sottolinea nella segnalazione pervenutaci – fa sì che si facciano turni in aggiuntiva con aumento delle retribuzioni e, dunque, dei costi per Asrem, senza praticamente produrre nulla in termini di servizio, anzi, rendendo ancor più complicato organizzare gli interventi chirurgici”.

Fin qui quanto denunciato dal nostro lettore. Di fatto, con il provvedimento dirigenziale numero 373 dell’8 agosto scorso (QUI IL PROVVEDIMENTO), l’Asrem ha liquidato in 12.180 euro, relativamente al mese di maggio 2022, le prestazioni aggiuntive di 6 dirigenti medici Uosvd (Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale) Anestesia e Rianimazione del Punto Ospedaliero di Termoli.