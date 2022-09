Termoli insieme a Taranto e Salerno tra le ‘città più spettacolari d’Italia ma sottovalutate’

A definirla tale il sito di informazione su viaggi e vacanze, viagginews.com

Il sito di informazione su viaggi e vacanze, viagginews.com promuove Termoli e la posiziona sul podio definendola una delle 3 città sul mare più spettacolari d’Italia ma incredibilmente sottovalutate.

“State cercando una città sul mare per un weekend o per una lunga vacanza? L’Italia con i suoi 8 mila chilometri di costa offre davvero l’imbarazzo della scelta. Dai borghi più suggestivi alle città più grandi è un susseguirsi di bellezza. Ma ci sono alcune città che nonostante siano bellissime, sono sempre sottovalutate”, si legge sul sito.

Termoli appare in classifica insieme a Salerno e Taranto.

“Il Molise è la regione – a torto – più sottovalutata d’Italia, quella della battuta ‘Ma il Molise non esiste’. Facile dunque capire come Termoli sulla costa molisana non goda di tanta considerazione. A Nord tra l’altro ha l’Abruzzo con località più note come Vasto e a sud il Gargano con i borghi di Rodi e Peschici.

Invece Termoli è unacittadina graziosa e incantevole che vi saprà offrire dei panorami mozzafiato. Si trova su un promontorio roccioso che domina il mare Adriatico e da cui avrete una vista spettacolare. Passeggiate per il borgo antico, i suoi vicoli – tra cui il più stretto d’Italia appena 41 cm – scoprite l’antica Cattedrale di Santa Maria della Purificazione e poi il simbolo della cittadina il Castello Svevo con l’antica torre longobarda.

E poi ovviamente il mare. Acque cristalline e spiagge dorate appena sotto il borgo, e andate a mangiare poi in uno dei trabocchi le antiche costruzioni a palafitta un tempo strumenti di pesca e oggi ristoranti suggestivi”.