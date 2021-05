Termoli in zona bianca, tra boom di turisti e riaperture (LE INTERVISTE)

C’è chi è arrivato dall’Umbria, chi dalla Lombardia e chi da Roma approfittando anche del ponte del 2 giugno che ha invogliato i primi turisti a mettere piede a Termoli. Il primo giorno di zona bianca nella città più importante del Basso Molise è un tripudio di voglia di ricominciare. Lo si sente nelle parole dei proprietari di bar e ristoranti che, finalmente, possono ricominciare a servire i prodotti al banco o ai tavoli interni ai locali. Ma lo si sente anche nelle dichiarazioni dei termolesi che vogliono tornare a vivere “anche se non dobbiamo dimenticarci dell’utilizzo delle mascherine e del distanziamento”. La preoccupazione di tutti, infatti, è quella di non ripiombare in un nuovo incubo dovuto all’eventuale incremento dei contagi che nessuno vuole. “Bisogna stare sempre attenti per evitare di avere di nuovo i problemi di qualche settimana fa – raccontano ai nostri microfoni mentre il sole bacia Corso Nazionale – anche se purtroppo bisogna notare che c’è chi pensa che questo virus non sia mai esistito e continua a non indossare la mascherina”. La speranza dei ristoratori, invece, è tutta sul bel tempo estivo. “Questo fine settimana abbiamo lavorato bene anche se poi è arrivata la pioggia e ha rovinato tutto. La speranza è che il bel tempo possa garantirci di lavorare bene come lo scorso anno”.