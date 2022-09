Termoli in vetrina a ‘L’Italia a morsi’

L’avevamo già incontrata in giro per il borgo di Termoli all’inizio della stagione estiva appena trascorsa. Era il 25 giugno scorso quando Chiara Maci, blogger, cuoca e conduttrice televisiva della trasmissione ‘L’Italia a morsi’, in onda su Sky Food Network, canale 417, era arrivata a Termoli alla scoperta delle tradizionali ricette.

E proprio mercoledì 28 settembre, è andata in onda la puntata numero 18 della quarta stagione che ha visto come protagonista proprio la città adriatica.

Nella prima parte dell’episodio, Chiara ha esplorato la città e conosciuto i produttori locali.

Dalla Panetteria Cinelli, ad un giro in barca con Domenico Guidotti di Federpesca e l’immancabile pappone cucinato dal capitano Angelo Ardò, per poi passare la serata a cena da ‘I Pesciolini’, con il cuoco ed ex consigliere comunale, Salvatore di Francia e la sua compagna e con l’amica Valentina Fauzia.

Ancora una splendida pubblicità per Termoli e per la sua cucina tradizionale ormai famosa in tutta Italia e non solo.

QUI il link per guardare la puntata.