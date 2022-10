Termoli in onda su Studio Aperto: il Mag di Italia1 punta i riflettori sulla cucina tipica molisana

Termoli e il Molise in onda su Studio Aperto. E’ successo nella serata di ieri, 16 ottobre, quando, nel corso del Mag del tg di Italia1 è andato un onda un servizio sul ristorante Svevia. Collocato nel cuore del Borgo Vecchio di Termoli a due passi dal Castello Svevo, è il regno dei piatti della cucina di mare come crudi, carpacci e tartare con pescato del giorno, come affermano nel servizio.

Protagonista del servizio lo chef Massimo Talia che ha preparato due piatti di mare: un primo ai totani con gambero rosa dell’Adriatico e bottarga e un secondo con l’utilizzo di un rombetto liscio e sfilettato in un mix tra mare e terra.

Termoli, quindi, torna alla ribalta sulla televisione nazionale dopo la partecipazione ai programmi più importanti dal punto di vista turistico. Una nuova vetrina di eccezione che consente alla città di fare passare anche il concetto della destagionalizzazione e dell’afflusso di turisti anche nella stagione non estiva.