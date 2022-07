Termoli in lutto per la scomparsa di Antonio Casolino: domani l’ultimo saluto

I funerali dello storico nuotatore si terranno alle 11 presso la chiesa di Sant’Antonio. Il sindaco Roberti: “Rimarrà un punto di riferimento come interprete della termolesità e per i traguardi raggiunti grazie alla sua passione per il mare e per la natura che lo hanno sempre portato a sfidare limiti ed età che per lui non sono mai parsi ostacoli insormontabili”

Si terranno domani mattina, 20 luglio, alle 11 presso la chiesa di Sant’Antonio i funerali di Antonio Casolino, lo storico nuotatore termolese che si è spento nella notte tra lunedì e martedì a 94 anni (QUI L’ARTICOLO).

Casolino è stato il fondatore della Termoli Nuoto, una vita passata in acqua e una miriade di successi. Originario di Termoli Casolino ha iniziato la sua attività sportiva a 8 anni e da quel momento non si è più fermato. Ne avrebbe compiuti 95 a dicembre ma nella notte tra lunedì e martedì il suo cuore ha smesso di battere.

Stefano Leone (da cui traiamo la foto in alto e in home Page) nel suo libro “Termoli e la storia” lo ricorda come “uno dei campioni più decorati e longevi del panorama mondiale. Fu più volte campione del mondo, europeo e italiano, ed è stato anche Stella al merito sportivo, Cavaliere della Repubblica, ha avuto l’onorificenza dell’ordine al Merito della Repubblica italiana.

Termoli è in lutto per la perdita di uno dei suoi cittadini più illustri, da sempre simbolo dell’importanza dello sport e di avere un obiettivo nella vita. La notizia si è appresa immediatamente a Termoli lasciando la città sconcertata. Uomo mite e buono viene ricordato da tutti come il simbolo dello sport cittadino, invogliando generazione dopo generazione ad avvicinarsi al nuoto.

Il Sindaco Francesco Roberti e l’amministrazione comunale tutta hanno espresso le più sentite condoglianze per la scomparsa di Antonio Casolino.

“Uomo e atleta integerrimo, Antonio Casolino ha sempre saputo dare il meglio sia nella vita di tutti i giorni con il suo lavoro, sia nel nuoto, sport con il quale ha stabilito ogni sorta di record nella sua categoria.

Rimarrà un punto di riferimento come interprete della termolesità e per i traguardi raggiunti grazie alla sua passione per il mare e per la natura che lo hanno sempre portato a sfidare limiti ed età che per lui non sono mai parsi ostacoli insormontabili. In questo momento di dolore, il primo cittadino e l’amministrazione comunale esprimono tutta la propria vicinanza alla famiglia Casolino”.

“L’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip, nella persona del Presidente del Comitato Regionale Michele Falcione, del Comitato provinciale di Campobasso Giuseppe D’Elia e di quello di Isernia Mario Esposito si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Casolino per la perdita del caro Antonio, leggenda dello sport regionale, uomo di mare e maestro di vita”.