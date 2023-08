Termoli in festa tra fede e tradizione: si rinnova la processione in mare di San Basso

Tantissima gente al porto di Termoli per omaggiare San Basso uscito in mare sul Miante nella tradizionale processione in mare

È il giorno della processione a mare del compatrono di Termoli, San Basso. Tantissime le persone che questa mattina, 3 agosto, si sono date appuntamento al porto per la tradizionale processione dei pescherecci in mare. Una festa nel cuore di ogni termolese . San Basso, giunto in porto dopo la processione dalla Cattedrale è arrivato sul Miante per la traversata in mare accolto dagli applausi e accompagnato dalla banda. Poco prima delle 10 San Basso ha lasciato il porto. A largo la preghiera per tutti i caduti in mare e il lancio della corona. Un momento di preghiera e poi il ritorno in porto. Buon San Basso a tutti i termolesi.