“Termoli, il mare racconta”, nasce il concorso che unisce l’animo umano e le parole

L’evento, a cura di Martina Fiorilli e della Pav Edizioni, si terrà il 9 luglio. C’è tempo fino al 20 maggio per presentare i propri elaborati

C’è tempo fino al prossimo 20 maggio per partecipare alla prima edizione del concorso letterario e fotografico “Termoli, il mare racconta” a cura di Martina Fiorilli e della Pav Edizioni.

Si tratta di un concorso gratuito aperto a tutti gli studenti dagli 11 anni in su “e a tutti coloro che abbiano una storia inedita da raccontare o uno scatto del cuore da mostrare”, racconta la Fiorilli autrice di un racconto breve pubblicato sempre con la Pav Edizioni.

“Il concorso nasce dall’idea di rendere il mare il perfetto intermediario tra l’animo umano e le parole trasformando Termoli in un palcoscenico dell’arte, della storia e della letteratura.

Ogni autore potrà partecipare sia nella categoria Narrativa che in quella Fotografia per un massimo di 2 racconti, tre fotografie e 4 poesie inviando per ogni opera narrativa e/o fotografica un modulo di adesione.

Gli elaborati dovranno essere spediti via mail all’indirizzo termoli.concorsoilmare.pav@gmail.com entro il 20 maggio assieme al modulo di partecipazione allegato al bando e all’autorizzazione di un genitore/tutore se minorenne.

Le opere vincitrici, insieme alle altre selezionate per un massimo di 20 elaborati saranno inseriti in una antologia che verrà pubblicata dalla Pav Edizioni e presentata in occasione dell’evento del 9 luglio presso l’Istituto Alberghiero di Termoli con una copertina che sarà a cura degli studenti del Liceo Artistico”.