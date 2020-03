Termoli, il M5S: «Bene la solidarietà all’Asrem, ma il Comune pensi anche ai suoi cittadini»

TERMOLI. «Con la stessa tempestività con cui il sindaco ha risposto alla nostra richiesta, replichiamo che l’acquisto di kit a favore dei cittadini tramite la piattaforma COSIP è una cosa, come liberalità un’altra. A riprova di ciò, v’è la circostanza che altri comuni hanno agito in tal senso». Lo scrive in una nota il Movimento Cinque Stelle di Termoli. «Aggiungiamo che con delibera 74 del 26 marzo scorso, il Comune di Termoli ha aderito alla raccolta fondi in favore dell’Asrem che è comunque “un’azienda” donando 5mila euro. Bene la solidarietà ma ugualmente bene, avrebbe fatto, il comune di Termoli, a destinare quei fondi ai propri cittadini. A tutto c’è una soluzione. Basta volerlo. I cittadini hanno bisogno di questi mezzi di protezione che per motivi vari (economici o di reperimento nei negozi locali) non riescono a procurarsi. Noi, come amministratori – si conclude nella nota – abbiamo il dovere di risolvere questa situazione. Vediamo quello che dobbiamo fare».