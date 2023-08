Termoli, il comandante Filippo Cantore si congeda dall’Arma dei Carabinieri

Dopo 40 anni di onorata attività, il Luogotenente Carica Speciale lascia la Stazione locale e il servizio per raggiunti limiti di età

Da oltre 30 anni a Termoli, ha sempre rivestito incarichi prestigiosi, dal comando dell’Aliquota Radiomobile a quello del Nucleo Operativo e Radiomobile, concludendo la sua prestigiosa carriera al comando della locale Stazione Carabinieri dove, nel 2018, è stato insignito, dal Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, del premio annuale come migliore Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise per la meritoria attività svolta nel servizio d’istituto.

Arruolato a 19 anni nelle file dell’Arma come carabiniere ausiliario, ha frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento (BN), per poi prestare servizio nelle Stazioni Carabinieri di Avetrana (TA) e San Giorgio Jonico (TA). La successiva rafferma e transito nella qualità di carabiniere effettivo, lo ha visto trasferito presso il Comando della Stazione Carabinieri di Montegranaro (AP) e, successivamente, presso quello di San Benedetto del Tronto (AP) e Locorotondo (BA). Nel 1990 supera il concorso per l’accesso alla Scuola Sottufficiali Carabinieri che frequenta nel 1991, presso la sede di Velletri (RM) e nel 1992, in quella di Vicenza. Nel 1993, con il grado di vice brigadiere, viene trasferito a Termoli, dove prosegue la sua carriera al servizio della comunità. Nella sua lunga e lungimirante carriera è stato insignito di alcune onorificenze, fra tutte, la nomina a Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, la Croce d’Oro per anzianità di servizio militare, la croce d’argento della Croce Rossa Italiana, l’attestato di pubblica benemerenza della Protezione Civile e la medaglia dell’Ordine Equestre Costantiniano. Diversi anche gli apprezzamenti, gli elogi e gli encomi ricevuti dalla scala gerarchica e dalle autorità civili per le diverse attività che lo hanno visto protagonista. Sempre appassionato di sport è detentore di numerosi brevetti sportivi militari rilasciati dai paritetici comandi militari esteri: Tedesco DOSB Deutsches Sportabzeichen, Francese BMS Brevet Militaire Sportif, MLV Olandese. Ma, soprattutto, al Luogotenente Cantore vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso e l’attività svolta nel consigliare e “accompagnare” tutti i colleghi che sono stati al suo fianco, i quali porteranno sempre con loro tutti i valori e gli insegnamenti che ha cercato di trasmettere. L’importanza della calma, virtù indispensabile che consente di mantenere il controllo e la lucidità per affrontare e risolvere qualsiasi circostanza e problema. Altro insegnamento è quello di non perdere mai di vista il valore dell’umiltà, perché per fare un ottimo lavoro e rendere al meglio in servizio non serve la vanagloria. In ultimo, le capacità di ascoltare tutti e osservare tutto, sono prerequisiti fondamentali per riuscire a comprendere fino in fondo le diversificate situazioni e realtà della vita reale, in modo da creare relazioni serene, sia con i “colleghi”, sia con la popolazione tutta e, quindi, raggiungere obbiettivi alti ed importanti per il bene di tutti. Al Luogotenente Carica Speciale Cantore Filippo vanno i nostri migliori e più sentiti auguri per il rientro, a pieno titolo, nella vita c.d. da “civile”, all’insegna di ogni ulteriore bene e successo da estendere anche ai propri familiari