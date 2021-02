Termoli, i consiglieri Pd e “Vota per te”: accolta la richiesta di attivazione di uno screening gratuito anti-covid

«Abbiamo appreso con piacere – si legge in una nota a firma del centro sinistra di Termoli – la notizia che il Sindaco Roberti ha accolto la nostra richiesta, avanzata più di dieci giorni fa con il protocollo di una mozione e reiterata anche dalle altre forze politiche di minoranza, di attivare uno screening gratuito di massa per la cittadinanza termolese sull’esempio di numerosi comuni del Basso Molise e della vicina regione Abruzzo che già si sono mossi in tal senso…Il Sindaco si è finalmente reso conto che la situazione a Termoli e nel Basso Molise è tutt’altro che sotto controllo, a causa del nuovo aumento del numero dei contagi, con l’aggravante della accertata presenza della variante inglese del virus e delle sofferenti condizioni della struttura ospedaliera di Termoli, ormai al collasso…La salute e la tutela della nostra comunità deve essere al primo posto al di là dell’appartenenza politica».