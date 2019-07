Termoli ha un nuovo #L113. Noah viene al mondo all’ospedale San Timoteo

REDAZIONE TERMOLI

La sua storia era divenuta un po’ il simbolo della situazione del punto nascita di Termoli. Romina Giannattasio era stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia il 30 giugno, l’ultimo giorno possibile per i ricoveri in basso Molise prima della sospensiva del Tar. La mamma aveva poi deciso di dimettersi dall’ospedale perché le contrazioni erano andate via. Finalmente oggi, con una gioia immensa Romina ha partorito il suo quarto figlio: Noah. Auguri immensi a tutta la famiglia.